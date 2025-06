Brescia bimbo di 4 anni cade in piscina senza saper nuotare | è in gravissime condizioni

Una tragedia scuote Brescia: un bimbo di soli 4 anni, senza saper nuotare, cade in piscina e si trova in condizioni gravissime. L'incidente si è verificato in un parco acquatico di Castrezzato, lasciando la comunità sotto shock. La corsa in ospedale ha costituito l'ultimo disperato tentativo di salvargli la vita. Restiamo vicini alla famiglia in questo momento di angoscia, sperando in un miracolo.

La vicenda è accaduta in un parco acquatico di Castrezzato, nella provincia di Brescia. Non appena un avventore della struttura ha lanciato l'allarme del bimbo esanime che galleggiava in piscina, il piccolo è stato trasportato all'ospedale di Bergamo dove è tutt'ora ricoverato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brescia, bimbo di 4 anni cade in piscina senza saper nuotare: è in gravissime condizioni

