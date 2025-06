Brasile mongolfiera prende fuoco e precipita | 8 morti e 13 feriti Incendio provocato da fiamma ossidrica

Tragedia nel cielo del Brasile: una mongolfiera, durante un volo turistico nella pittoresca Praia Grande, è improvvisamente esplosa in fiamme a causa di una fiamma ossidrica, precipitando con 21 persone a bordo. L’incidente ha causato 8 vittime e 13 feriti, sconvolgendo la tranquilla "Cappadocia brasiliana". Un dramma che solleva gravi interrogativi sulla sicurezza dei voli in mongolfiera e sulla prevenzione degli incidenti. È un richiamo alla massima attenzione per chi si affida all’avventura aerostatica.

Erano presenti 21 persone a bordo, quando la mongolfiera ha preso fuoco ed è precipitata al suolo a Praia grande, nello stato di Santa Catarina nel sud del Brasile. Questa zona è nota come la "Cappadocia brasiliana", perché famosa per i voli in mongolfiera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brasile, mongolfiera prende fuoco e precipita: 8 morti e 13 feriti. Incendio provocato da fiamma ossidrica

