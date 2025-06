Brasile mongolfiera precipita | è una strage

Una tragedia sconvolgente nel cuore del Brasile: una mongolfiera in volo a Santa Catarina si è improvvisamente incendiata, causando la morte di almeno 8 persone e lasciando molti altri feriti. I video condivisi sui social mostrano un drammatico scenario di fuoco e crollo. Le autorità investigano per chiarire le cause di questa terribile tragedia, mentre il paese si stringe attorno alle famiglie colpite. La comunità attende risposte per capire come si sia potuto verificare un simile incidente.

Nel sud del Brasile, nella regione di Santa Catarina, almeno 8 persone hanno perso la vita in un incidente che ha coinvolto una mongolfiera. Non si sa ancora con certezza cosa sia accaduto. Intanto sui social sono stati diffusi video in cui si vede il pallone della mongolfiera prendere fuoco e sgonfiarsi, mentre il cesto in fiamme precipita a terra. Secondo le prime informazioni, diffuse dal governo locale, 13 delle 22 persone a bordo sarebbero sopravvissute. Gli operatori di primo soccorso sono alla ricerca dei dispersi. Brasile, mongolfiera precipitata. Una mongolfiera ha presa fuoco ed è precipitata uccidendo 8 persone nel Sud del Brasile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Brasile, mongolfiera precipita: è una strage

In questa notizia si parla di: mongolfiera - brasile - precipita - strage

Mongolfiera prende fuoco e si schianta al suolo: almeno 8 morti in Brasile, il video - Una scena drammatica ha sconvolto il Brasile: una mongolfiera in volo si è incendiata e si è schiantata, mietendo numerose vittime.

Mongolfiera precipita in Brasile: 8 morti e 13 feriti | Il video del drammatico incidente - La tragedia è avvenuta in un'area nota come la " Cappadocia brasiliana ", popolare meta per il volo in mongolfiera. Scrive tg.la7.it

Mongolfiera prende fuoco e precipita nel vuoto: 8 morti. Tragedia in Brasile VIDEO - In Brasile una mongolfiera ha presa fuoco ed è precipitata uccidendo 8 persone. Come scrive ilgazzettino.it