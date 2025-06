Brambilla resta alla Juventus Next Gen | sarà l’allenatore anche nella prossima stagione ecco quando è prevista la firma Dentro alla storia e alla permanenza del tecnico in panchina

Massimo Brambilla conferma il suo ruolo come allenatore della Juventus Next Gen anche nella prossima stagione, rafforzando il suo legame con i bianconeri. Con la firma ormai imminente, si apre un nuovo capitolo nel percorso di questo tecnico che ha già dimostrato grande valore guidando la squadra dalla retrocessione ai playoff. La sua permanenza rappresenta un importante tassello per il futuro della formazione giovanile juventina, consolidando la strategia di crescita e successo.

di Marco Baridon Brambilla resta alla Juventus Next Gen: anche nella prossima stagione sarà lui il tecnico della Seconda squadra bianconera. Quando ci sarà la firma. Adesso non ci sono più dubbi: Massimo Brambilla resta sulla panchina della Juventus Next Gen. Il tecnico aveva un contratto fino al termine di questa stagione, dopo essere subentrato in corsa e aver portato l’ex Under 23 dalla zona retrocessione ai playoff con un percorso straordinario. Come appreso da , le strade tra l’allenatore e la Seconda squadra proseguiranno insieme: è previsto per settimana prossima l’incontro definitivo in cui Brambilla apporrà la firma sul nuovo accordo che lo legherà ancora ai bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brambilla resta alla Juventus Next Gen: sarà l’allenatore anche nella prossima stagione, ecco quando è prevista la firma. Dentro alla storia e alla permanenza del tecnico in panchina

In questa notizia si parla di: resta - juventus - next - sarà

Se Conte resta a Napoli, anche Tudor rimane alla Juventus (Sportmediaset) - Se Antonio Conte decidesse di restare al Napoli, anche Igor Tudor potrebbe continuare la sua avventura alla Juventus, almeno fino al termine del Mondiale per club.

Tudor sarà l'allenatore della Juventus anche nella prossima stagione! Il tecnico guiderà la squadra al Mondiale per Club, poi la decisione sul suo futuro ma sembra sempre più probabile una permanenza sulla panchina bianconera Vai su Facebook

Tuttosport: Next Gen, Brambilla resta; Perché il posto liberato dalla Spal in Serie C andrà all’Inter U23 e non al Milan Futuro; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Nessuna novità per Osimhen, Gyokeres difficile. Il Sassuolo si informa....