Braccianti agricoli schiavizzati in campagna per pochi euro | madre e figlia lasciano il carcere e vanno in comunità

Due donne, madre e figlia, sono state scagionate dai legami con lo sfruttamento agricolo e ora vivono in comunità, lasciando il carcere. Disposta la misura alternativa dei domiciliari dal magistrato di sorveglianza di Agrigento, Federico Romoli, nell’ambito dell’operazione “Ponos”. Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante tutelare i diritti dei lavoratori e combattere ogni forma di schiavitù moderna nel settore agricolo.

Disposta la misura alternativa dei domiciliari, dal magistrato di sorveglianza di Agrigento Federico Romoli, per due donne, madre e figlia, che figurano tra i principali accusati dell’inchiesta anticaporalato denominata “Ponos”. Si tratta di Vera Cicakova, 62 anni, e la figlia Veronika, 40 anni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Braccianti agricoli schiavizzati in campagna per pochi euro”: madre e figlia lasciano il carcere e vanno in comunità

In questa notizia si parla di: figlia - madre - braccianti - agricoli

