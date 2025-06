Botafogo virale lo sfottò dopo la vittoria contro il PSG | Non siamo l’Inter – VIDEO

Il Botafogo si prende la scena con un trionfo storico contro il PSG al Mondiale per Club, scatenando l’entusiasmo dei tifosi brasiliani. Tra cori divertenti e sfottò irresistibili, il nuovo inno di battaglia del tifo si sta rapidamente diffondendo: un modo brillante per celebrare questa impresa e mettere in mostra lo spirito di sfida tipico di Rio. La vittoria del Botafogo segna un nuovo capitolo nel calcio internazionale, e i tifosi sono pronti a far sentire la loro voce ovunque.

