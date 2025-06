Bossetti avrà accesso a copie di foto e Dna

Per la prima volta, a quasi sei anni dall’accoglimento della loro richiesta, i difensori di Massimo Bossetti avranno accesso a dettagli esclusivi che potrebbero rivoluzionare il caso. Foto ad alta definizione degli indumenti di Yara Gambirasio e il profilo genetico completo sono ora nelle loro mani, aprendo nuove prospettive su una delle indagini più discusse degli ultimi tempi. Questo passo può segnare un nuovo capitolo nella ricerca della verità, rivisitando ogni elemento finora considerato acquisito.

Per la prima volta, a quasi sei anni dall'accoglimento della loro richiesta da parte della Corte d'Assise, i difensori di Massimo Bossetti avranno a disposizione le foto ad alta definizione degli indumenti indossati da Yara Gambirasio al momento della sua scomparsa, la sera del 26 novembre 2010. Non solo. I legali del muratore già condannato in via definitiva all'ergastolo potranno anche visionare il profilo genetico della vittima e di tutti quelli raccolti nel corso delle indagini, circa 25mila, prima di arrivare al profilo dell’ignoto 1 e quindi allo stesso Bossetti. È quanto disposto dal Tribunale di Bergamo in un provvedimento datato 17 giugno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it