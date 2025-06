Borussia Dortmund prima vittoria al Mondiale per Club | Mamelodi KO!

Il Borussia Dortmund conquista la sua prima vittoria al Mondiale per Club, sfidando un Mamelodi indomito fino all’ultimo istante. In una partita ricca di emozioni e reti, i tedeschi si impongono per 4-3, con un gol di Jobe Bellingham a sigillare il risultato. Al TQL Stadium di Cincinnati, il calcio si conferma spettacolo di passione e talento, dimostrando che ogni gara è un’emozione da vivere fino in fondo.

Il Mamelodi prova a dare filo da torcere al Borussia Dortmund fino alla fine, ma sono i tedeschi a spuntarla per 3-4. Arriva così la prima vittoria al Mondiale per Club, dove segna anche Jobe Bellingham. PRIMO TEMPO – Al TQL Stadium di Cincinnati, in Ohio, va in scena Memolodi-Borussia Dortmund. La sfida, valida per la seconda giornata dei gironi al Mondiale per Club, è ricca di gol. Le marcature si aprono immediatamente, all’11, dalla squadra sudafricana che passa in vantaggio grazie al gol di Ribeiro Costa. I tedeschi, però, riportano subito tutto in parità: al 16?, infatti Nmecha mette a segno il gol dell’1-1. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Borussia Dortmund, prima vittoria al Mondiale per Club: Mamelodi KO!

In questa notizia si parla di: borussia - dortmund - prima - vittoria

Borussia Dortmund-Holstein Kiel, il pronostico di Bundesliga: gialloneri a caccia della Champions - Siamo arrivati all’epilogo della Bundesliga 2024/2025, con la 34ª giornata che promette emozioni. Domani, 17 maggio, il Borussia Dortmund ospiterà l’Holstein Kiel alla Signal Iduna Park, in cerca di un posto in Champions League.

La particolarità delle finali di Champions giocate a Monaco 1979 - Nottingham Forrest 1993 - Olympique Marsiglia 1997 - Borussia Dortmund 2012 - Chelsea Insomma, complimenti al Paris per la prima Champions League vinta Vai su Facebook

Mondiale per club: il Dortmund trema ancora, ma ottiene la prima vittoria; Bologna-Borussia Dortmund 2-1: prima storica vittoria dei Rossoblù; Clamorosa rimonta del Bologna contro il Dortmund: la prima vittoria non li salva dall'eliminazione.

L'Inter alla caccia della prima vittoria, occasione Dortmund e obiettivo ottavi per River e Mamelodi - Urawa Red Diamonds | Fluminense - fifa.com scrive

Il Borussia Dortmund batte 4-3 il Mamelodi Sundowns, in gol anche Bellingham jr - Anche Jobe Bellingham, fratello minore di Jude, tra i protagonisti della vittoria del Borussia Dortmund sul Mamelodi Sundowns, un 4- Lo riporta corriere.it