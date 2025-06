Borse di studio Basilicata | fondi per gli studenti delle superiori scadenza 25 luglio

Se sei uno studente delle scuole superiori in Basilicata e sogni di sostenere le tue ambizioni senza preoccupazioni economiche, questa è la tua occasione. La Regione Basilicata ha stanziato fondi per borse di studio rivolte a te, con scadenza il 25 luglio 2025. Non perdere tempo: assicurati il tuo futuro e presenta subito la domanda!

La Regione Basilicata ha stanziato fondi per l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 20242025. L’avviso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con domande da presentare entro il 25 luglio 2025. L’iniziativa per il diritto allo studio Con la Deliberazione n. 302 del 12 giugno 2025, la Giunta Regionale ha . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

