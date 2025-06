Borse di studio | avviso Basilicata per gli studenti delle superiori Domande fino al 25 luglio

Se sei uno studente delle superiori in Basilicata e sogni di alleggerire il peso delle spese scolastiche, questa è la tua occasione! La Regione Basilicata ha aperto un avviso pubblico per borse di studio relative all’anno 2024/2025, con domande aperte fino al 25 luglio. Non perdere questa chance: informati subito sui requisiti e prepara la tua domanda per garantirti un aiuto concreto nel percorso scolastico.

La Regione Basilicata ha approvato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 302 del 12 giugno 2025, con cui viene disposta l’apertura di un Avviso Pubblico per l’assegnazione di borse di studio relative all’anno scolastico 20242025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: borse - studio - avviso - basilicata

Cerimonia alla scuola allievi carabinieri: consegnate le borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio - Oggi, presso la Scuola Allievi Carabinieri, si è svolta una cerimonia significativa con la consegna delle borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio.

La data di inizio dell’anno scolastico è fissata per il 15 settembre 2025 e la data di termine per la scuola primaria e secondaria il giorno 10 giugno 2026. La Regione ha anche approvato Avviso Pubblico per l'assegnazione di borse di studio per l'anno scolastic Vai su Facebook

Borse di studio: avviso Basilicata per gli studenti delle superiori. Domande fino al 25 luglio; Avviso Pubblico per l’assegnazione di borse di studio per studenti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione anno scolastico 2024/2025; Regione Basilicata, anno scolastico al via il 15 settembre. Approvato Avviso Pubblico per borse di studio.

Regione Basilicata, anno scolastico al via il 15 settembre. Approvato Avviso Pubblico per borse di studio - 2026 è fissata il 15 settembre 2025 e la data di termine per la scuola primaria e secondaria il giorno ... Si legge su ivl24.it

Potenza, approvato il calendario scolastico 2025-26 in Basilicata - La giunta regionale della Basilicata ha stabilito le date del calendario scolastico 2025- Secondo trmtv.it