Borderlands 4 riceve il trailer della storia esplosivo e ricco di azione

Preparati a un'avventura senza precedenti: Borderlands 4 si mostra in un trailer esplosivo, ricco di azione e suspense. Il ritorno del looter shooter più folle dell’universo videoludico promette emozioni mozzafiato e colpi di scena su Kairos, il pianeta misterioso sotto il controllo del temibile Cronometrista. La rivoluzione è alle porte: scopriamo insieme cosa ci riserva questo nuovo capitolo!

Il ritorno del looter shooter più folle dell’universo videoludico è ufficialmente alle porte: Borderlands 4 ha appena ricevuto il trailer dello storia, esplosivo e spettacolare, che alza il sipario sull’intreccio principale di questo nuovo capitolo firmato Gearbox. Ambientato sul misterioso pianeta Kairos, il gioco ci catapulta in un mondo sci-fi dominato dal Cronometrista, un despota spietato che governa dal cuore della sua impenetrabile Dominion City, mantenendo il potere grazie a un Ordine armato e a tecnologie di controllo mentale come il Bolt, un impianto cibernetico innestato nella spina dorsale dei cittadini — e dei protagonisti stessi. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Borderlands 4 riceve il trailer della storia, esplosivo e ricco di azione

Borderlands 4, tutto quello che sappiamo: il ritorno del looter shooter con un pianeta tutto nuovo; Il nuovo video di Borderlands 4 parla della genesi dei Vault Hunter

