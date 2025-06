Boom Napoli altro sì incassato ma occhio all’Arabia | bisogna fare presto

Il Napoli si conferma protagonista indiscusso nel calciomercato, incassando un altro successo e puntando a chiudere rapidamente anche il colpo in sede. La rosa partenopea si arricchisce di talenti e grandi nomi, ma l’attenzione resta alta sull’affare con l’Arabia. I partenopei devono fare presto per consolidare la squadra e blindare il mercato, dimostrando ancora una volta di saper dominare la scena nel calcio internazionale.

Il Napoli deve velocizzare per chiudere un colpo in sede di calciomercato. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, di fatto, è il re di queste prime settimane di calciomercato. Il club partenopeo, infatti, ha già chiuso l’arrivo di due colpi: Luca Marianucci e Kevin De Bruyne. Quello del fuoriclasse belga, ovviamente, è l’arrivo che ha scaldato di più i cuori dei tifosi del Napoli. Tuttavia, oltre all’ex giocatore del Manchester City, i dirigenti del team partenopeo hanno tutta l’intenzione di prendere un altro calciatore del campionato più seguito al mondo, ovvero la Premier League. Napoli, continua il forcing per anticipare i club dell’Arabia Saudita: le ultime. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it