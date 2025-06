BOOM! Max Giusti in preserale da gennaio 2026

Max Giusti sta preparando il suo grande ritorno in prima serata: da gennaio 2026, prenderà le redini del nuovo preserale di Canale 5, segnando un cambio di passo nel palinsesto. Mentre Scotti apre la stagione e Bonolis si congeda, il volto di Max promette di catturare l’attenzione del pubblico con energia e simpatia. Se, come vi abbiamo anticipato, questa rivoluzione televisiva sta per cominciare...

Il titolo non c’è ancora ma non è un mistero che Max Giusti stia lavorando ad un nuovo preserale per Canale 5. Ciò che non si sapeva, sino ad ora, è che c’è una data. Possiamo anticiparvi che il nuovo acquisto in esclusiva di Mediaset prenderà in mano le redini del preserale a partire da Gennaio 2026. E la notizia non è di poco conto. Preserale Canale 5: Scotti a inizio stagione, Giusti da gennaio, chiude Bonolis. Se, come vi abbiamo anticipato, La Ruota della Fortuna è pronta per un nuovo ciclo di registrazioni, è facile immaginare che la tripartizione della ‘banca’ di Canale 5 vedrà Scotti da settembre a dicembre, Giusti da gennaio a primavera e Bonolis in chiusura di stagione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it