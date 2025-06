BOOM! Gerry Scotti vuole The Wall in access

Gerry Scotti si conferma come il re indiscusso dei game show italiani, deciso a tutelare l’essenza della sua amata Ruota della Fortuna e a mantenere intatta la magia del preserale. La sua fermezza nel voler rispettare lo spirito del programma ha suscitato entusiasmo tra i fan, pronti a rivivere le emozioni di sempre. Stante così, ci aspetta un ritorno più forte che mai, pronto a conquistare anche il pubblico più esigente.

A Gerry Scotti gira. Eccome se gira. La Ruota della Fortuna è pronta a tornare su Canale 5 e le registrazioni sono ai nastri di partenza per il preserale dell’ammiraglia del Biscione. Si, avete letto bene: preserale. Il padrone di casa del game che fu di Mike Bongiorno pare sia irremovibile: niente Ruota nell’access prime time della rete, come ipotizzato (e voluto) da più parti, perchè, secondo il conduttore, non adatto a quello slot. Stante, dunque, la Ruota nel preserale tripartito della prossima stagione, cosa portare nella fascia oraria presidiata sino ad ora da Antonio Ricci, in alternanza con Striscia la Notizia? Anche in questo caso, Scotti sembra avere le idee chiare e non avrebbe dubbi sul titolo: The Wall. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - BOOM! Gerry Scotti vuole The Wall in access

