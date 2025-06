BOOM! Gerry Scotti vuole The Wall in access

Gerry Scotti si prepara a far girare nuovamente la Ruota della Fortuna, ma con una sorpresa: niente access prime time, come molti avevano sperato. La sua decisione di mantenere il game nel preserale sottolinea la volontà di preservarne l’essenza e il ritmo. Un colpo di scena che riaccende le aspettative dei fan e conferma il suo ruolo di maestro del quiz televisivo. Stante così le cose, sarà un ritorno da non perdere per gli appassionati!

A Gerry Scotti gira. Eccome se gira. La Ruota della Fortuna è pronta a tornare su Canale 5 e le registrazioni sono ai nastri di partenza per il preserale dell'ammiraglia del Biscione. Si, avete letto bene: preserale. Il padrone di casa del game che fu di Mike Bongiorno pare sia irremovibile: niente Ruota nell'access prime time della rete, come ipotizzato (e voluto) da più parti, perchè, secondo il conduttore, non adatto a quello slot. Stante, dunque, la Ruota nel preserale tripartito della prossima stagione, cosa portare nella fascia oraria presidiata sino ad ora da Antonio Ricci, in alternanza con Striscia la Notizia? Anche in questo caso, Scotti sembra avere le idee chiare e non avrebbe dubbi sul titolo: The Wall.

Mediaset rinnova con Gerry Scotti e annuncia nuovi progetti per Canale 5 - Mediaset ha ufficializzato il rinnovo della collaborazione con Gerry Scotti, consolidando una partnership di successo nel panorama televisivo italiano.

