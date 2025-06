Bookmaker e sale giochi non pagano le tasse il giudice tributario dimezza la cartella esattoriale

In un panorama in evoluzione come quello delle scommesse e delle sale giochi, la recente decisione della Corte di Giustizia Tributaria segna un punto di svolta. Dopo un lungo contenzioso sull’Imposta Unica sulle Scommesse, il giudice ha dimezzato le cartelle esattoriali, riconoscendo alcune legittime istanze dei ricorrenti. Questa sentenza apre nuovi scenari di tutela per operatori e contribuenti, sottolineando l'importanza di una corretta interpretazione fiscale nel settore.

Contenzioso sull'Imposta Unica sulle Scommesse: accolta parzialmente l'istanza dei ricorrenti La Corte di giustizia tributaria ha parzialmente accolto il ricorso proposto da due soggetti coinvolti nel settore delle scommesse contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, limitatamente al.

