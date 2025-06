Bonus psicologo – inizia la raccolta firme per un servizio nazionale

Il bonus psicologo è finalmente in movimento: parte la raccolta firme per un servizio nazionale che mira a garantire il benessere mentale di tutti. La proposta di legge, frutto del lavoro di un Comitato Scientifico e sostenuta da Pubblica, vuole rendere accessibile un sostegno fondamentale. Unisciti a questa iniziativa e contribuisci a cambiare il volto della salute mentale in Italia, perché il tuo supporto può fare la differenza.

La proposta di legge per il bonus psicologo. La proposta di legge sul bonus psicologo nasce dal lavoro portato avanti da un Comitato Scientifico. La campagna di raccolta firme è diretta e coordinata da Pubblica. Si tratta di un ente del terzo settore senza scopo di lucro che lavora per contribuire ad allargare e migliorare i diritti, ed è finanziata con il supporto di Project System, primo fondo filantropico italiano dedicato all’attivismo civico. Obiettivo: La prevenzione. La struttura della Rete Psicologica Nazionale è stata pensata per prevenire il disagio e intervenire prima che diventi una vera emergenza e una malattia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Bonus psicologo – inizia la raccolta firme per un servizio nazionale

In questa notizia si parla di: bonus - psicologo - raccolta - firme

Bonus psicologo: quasi aperte le domande, come essere tra i primi - Il Bonus Psicologo è quasi pronto a decollare! Con il sussidio confermato anche per il 2025, è il momento ideale per prepararsi e essere tra i primi a fare richiesta.

Vestiti e libri usati per il cinema Astra. Gli Amici del Cinema Astra Como hanno lanciato la raccolta “Vestiti e libri usati” per bambini dagli 1 ai 16 anni. In particolare si cercano indumenti lavati e in buono per il MERCATINO che verrà allestito sa Vai su Facebook

Bonus psicologo, parte la raccolta firme per un servizio psicologico nazionale; Firenze, al via la raccolta firme per un servizio psicologico nazionale; Bonus psicologo, parte la raccolta firme per un servizio psicologico nazionale.

Bonus psicologo, parte la raccolta firme per un servizio psicologico nazionale - È partita la raccolta firme per richiedere il servizio psicologico nazionale gratis. Da msn.com

Firenze, al via la raccolta firme per un servizio psicologico nazionale - Tra le prime adesionila alla proposta di legge di iniziativa popolare la sindaca di Firenze Sara Funaro: “La appoggiamo e sosteniamo” ... Riporta msn.com