Bonus per le madri lavoratrici | 40 euro al mese per chi ha almeno due figli

Il governo punta a sostenere le madri lavoratrici con un bonus di 40 euro al mese, esentasse, destinato alle famiglie con almeno due figli. Questa misura, che verrà erogata in un’unica soluzione a fine 2025, rappresenta un passo importante verso il supporto alle famiglie numerose e alle lavoratrici autonome. Scopriamo insieme come questa iniziativa potrà fare la differenza nella vita quotidiana di tante italiane.

Il Consiglio dei Ministri rafforza il sostegno economico alle madri lavoratrici: un bonus mensile di 40 euro, esentasse, verrĂ riconosciuto a chi ha almeno due figli, accreditato in un’unica soluzione a fine 2025. Previsti anche incentivi per famiglie numerose, lavoratrici autonome e contratti a termine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bonus mamme lavoratrici: 40 euro al mese per chi ha due figli, 480 euro netti corrisposti a dicembre. Calderone: "Somma netta in busta paga, esente da contributi" - Il Governo Meloni rafforza il supporto alle mamme lavoratrici con un nuovo bonus di 40 euro al mese per chi ha due figli a carico, con un importo netto di 480 euro che sarà erogato a dicembre.

