Bonus mamme si cambia | 480 euro netti in un’unica soluzione A chi spetta e quando verrà erogato

Scopri come il nuovo bonus mamme da 480 euro netti, erogato in un’unica soluzione, cambia le regole per lavoratrici autonome, dipendenti e professioniste iscritte alle casse di previdenza private. Questo importante aggiornamento, introdotto con il decreto omnibus sull’economia, modifica il modo di ricevere il contributo destinato alle madri con due o più figli a carico. Ma chi ne ha diritto e quando potrà usufruirne? Ecco tutto quello che devi sapere.

Cambia il bonus mamme, previsto dalla legge di Bilancio per lavoratrici autonome, dipendenti e professioniste iscritte alle casse di previdenza private. Il provvedimento è entrato nel dl decreto omnibus sull’economia varato ieri in Consiglio dei ministri. Il contributo in favore delle madri lavoratrici con due o più figli a carico viene erogato in una maniera differente: l’ultima legge di bilancio prevedeva una decontribuzione, ora per alcune categorie si passa ad un Bonus da 480 euro che verrà versato in un’unica soluzione a dicembre. Il Consiglio dei ministri, nell’ambito del Dl Economia, ha aumentato il plafond di risorse a favore del provvedimento: nella manovra per il 2025 erano stati previsti 300 milioni di euro, sono stati stanziati ulteriori 180 milioni per un totale di 480 milioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bonus mamme, si cambia: 480 euro netti in un’unica soluzione. A chi spetta e quando verrà erogato

In questa notizia si parla di: cambia - bonus - mamme - euro

Taglio cuneo fiscale, come cambia lo stipendio per docenti e ATA? Le novità su bonus e detrazioni. QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 19 maggio alle 14:30 - Scopri come il taglio del cuneo fiscale influenzerà gli stipendi di docenti e ATA. Partecipa al nostro Question Time con Sciandrone della Uil Scuola Rua, in diretta lunedì 19 maggio alle 14:30 su Orizzonte Scuola Tv, Facebook e YouTube.

Mamme lavoratrici, in arrivo nuovo bonus da 480 euro. Ecco quando, come e per chi https://ilsole24ore.com/art/mamme-lavoratrici-arrivo-nuovo-bonus-480-euro-dicembre-le-autonome-o-termine-ecco-come-funziona-AHyGa0LB?utm_term=Autofeed&utm_me Vai su X

Il Bonus mamme lavoratrici si arricchisce. Via libera del Consiglio dei ministri a 180 milioni di euro per sostenerle, portando il totale degli stanziamenti a 480 milioni Vai su Facebook

Mamme lavoratrici, in arrivo nuovo bonus da 480 euro. Ecco quando, come e per chi; Bonus mamme lavoratrici, si cambia. A chi spetta e come richiederlo; Bonus mamme lavoratrici da 480 euro, a chi spetta e la novità dell'esenzione da contributi in busta paga.

Cambia il Bonus Mamme, 480 euro a dicembre: a chi spetta e come richiederlo - Cambia la modalità di erogazione del contributo in favore delle madri lavoratrici con due o più figli a carico: l'ultima legge di bilancio prevedeva una decontribuzione, ora per alcune categorie si pa ... Lo riporta msn.com

Cambia il bonus mamme 2025: a chi spettano i 480 euro e come richiederlo - Finora per ottenere l'agevolazione la lavoratrice doveva inviare una comunicazione al proprio datore di lavoro, ora la domanda andrà presentata all'Inps. Da msn.com