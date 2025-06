Bonus mamme lavoratrici cambia tutto | a quanto ammonta chi potrà beneficiarne e come richiederlo

Il Bonus Mamme Lavoratrici rivoluziona il sostegno alle neomamme, offrendo un incentivo di 480 euro sotto forma di bonus unico. Destinato a chi ha figli nati o adottati nel 2023, questa misura non è più una decontribuzione, ma un aiuto concreto e immediato. Scopri come richiederlo e chi può beneficiarne, in modo da assicurarci tutte le opportunità che questa innovativa misura offre alle famiglie italiane.

