Bonus mamme lavoratrici a dicembre 480 euro | ecco chi può richiederlo

Novità importanti per le mamme lavoratrici con due o più figli: a dicembre riceveranno un bonus di 480 euro, con modalità di erogazione e richiesta riviste. Questa misura mira a sostenere le famiglie più numerose, semplificando l’accesso e garantendo un aiuto concreto nel periodo natalizio. Scopri chi può beneficiarne e come richiederlo subito, perché il sostegno alle mamme è una priorità che non si ferma qui.

Novità in arrivo per alcune categorie di mamme lavoratrici con due o più figli a carico, che hanno diritto al Bonus mamme. A cambiare, in primis, sarà l’erogazione del contributo, che non sarà più sotto forma di ‘decontribuzione’ ma verrà erogato con un’unica soluzione nel mese di dicembre, con un importo di 480 euro. Diversa sarà anche la modalità di richiesta del bonus: se fino ad oggi infatti, era necessario fare domanda. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Bonus mamme lavoratrici, a dicembre 480 euro: ecco chi può richiederlo

