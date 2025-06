Bonus mamme lavoratrici a chi spetta il contributo da 480 euro e come ottenerlo

Se sei una mamma lavoratrice con un reddito fino a 40mila euro, il bonus da 480 euro rappresenta un'importante agevolazione per sostenere la tua famiglia. Questa misura, che trasforma il precedente esonero contributivo in un contributo unico per il 2025, apre nuove opportunitĂ di sostegno. Ma a chi spetta esattamente e come fare per ottenerlo? Scopriamolo insieme.

La normativa trasforma il precedente esonero contributivo parziale in una somma erogata in un'unica tranche per il 2025, per redditi fino a 40mila euro.

Mamme lavoratrici, in arrivo nuovo bonus da 480 euro a dicembre per le autonome o a termine: ecco come funziona - La norma approvata dal consiglio dei ministri trasforma il precedente esonero contributivo parziale nell’erogazione di una somma in un’unica tranche per il 2025 per i redditi fino a 40mila euro ... Riporta ilsole24ore.com

