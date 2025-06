Bonus mamme lavoratrici 480 euro in più in busta paga

Il Bonus Mamme Lavoratrici si rinnova con importanti novità: oltre ai 249 euro in busta paga, il Governo introduce un nuovo bonus da 480 euro riservato a specifiche categorie di donne con almeno due figli. Questa misura non è più una semplice decontribuzione, ma assume una nuova forma per sostenere ancora meglio le famiglie. Scopriamo insieme cosa cambia e come potrai beneficiare di queste agevolazioni.

Il Governo ha deciso di modificare in parte il funzionamento del bonus mamme lavoratrici, dedicato alle donne con almeno due figli a carico. Nel nuovo decreto legge Economia, la ministra per il Lavoro e le Politiche Sociali Marina Calderone ha fatto inserire un nuovo bonus da 480 euro per alcune categorie. Non cambia però soltanto l'importo nel nuovo bonus mamme. A modificarsi è anche la natura del bonus, che non sarà più una decontribuzione, le tempistiche di pagamento alle lavoratrici e le modalità con cui fare richiesta. Cosa cambia nel bonus mamme lavoratrici. Durante la discussione del decreto legge Economia, il Consiglio dei Ministri presieduto da Giorgia Meloni ha deciso di inserire nel testo della norma un aumento delle risorse per il bonus mamme lavoratrici, rispetto a quanto deciso nella manovra finanziaria.

