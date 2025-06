Bonus mamme lavoratrici 2025 | ecco a chi spetta come richiederlo e cosa cambia

Il Bonus Mamme Lavoratrici 2025 si rivela una grande novità per molte famiglie italiane. Con cambiamenti nelle modalità di erogazione e un incremento delle risorse, il sostegno si fa ancora più concreto e accessibile. Ora, le madri con due o più figli a carico potranno beneficiare di un bonus unico di 480 euro, versato direttamente a dicembre. Ma chi ne ha diritto e come richiederlo? Scopriamolo insieme.

Cambia la modalità di erogazione del contributo in favore delle madri lavoratrici con due o più figli a carico: l'ultima legge di bilancio prevedeva una decontribuzione, ora per alcune categorie si passa a un bonus da 480 euro che verrà versato in un'unica soluzione a dicembre. Il Cdm, nell'ambito del Dl Economia, ha aumentato il plafond di risorse a favore del provvedimento: nella manovra.

Bonus mamme lavoratrici: 40 euro al mese per chi ha due figli, 480 euro netti corrisposti a dicembre. Calderone: “Somma netta in busta paga, esente da contributi” - Il Governo Meloni rafforza il supporto alle mamme lavoratrici con un nuovo bonus di 40 euro al mese per chi ha due figli a carico, con un importo netto di 480 euro che sarà erogato a dicembre.

