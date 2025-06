Bonus Inps da 800 euro per i corsi di lingua come accedere

Se sei un dipendente pubblico e desideri migliorare le tue competenze linguistiche, questa è un’occasione da non perdere. L’INPS mette a disposizione un bonus di 800 euro per corsi di lingua con certificazione CEFR, anche per il 2025. Scopri come accedere ai 6.100 contributi disponibili e preparati a partecipare al bando di concorso. Non lasciarti sfuggire questa opportunità per investire nel futuro dei tuoi figli e arricchire il loro percorso formativo.

Anche per l’anno scolastico 2025, l’ Inps metterà a disposizione dei figli dei dipendenti pubblici un bonus da 800 euro per un corso di lingue che fornisca una certificazione conforme al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (Cefr). Per ottenere uno dei 6.100 contributi disponibili, oltre a rispettare i requisiti richiesti, bisognerà partecipare a un bando di concorso. Il denaro ricevuto sarà proporzionato all’Isee della famiglia dello studente che lo riceverà e sarà liquidato in due diverse soluzioni. Per iscriversi al bando c’è però tempo solo fino a settembre prossimo. Il bando per il corso di lingue dell’Inps. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus Inps da 800 euro per i corsi di lingua, come accedere

In questa notizia si parla di: bonus - inps - euro - corsi

