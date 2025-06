Bonus INPS 2025 | fino a 800 euro per corsi di lingua certificati per figli di dipendenti pubblici

Anche nel 2025, l’INPS conferma il suo impegno a supportare la formazione dei giovani con il bonus fino a 800 euro per corsi di lingua certificati. Questa opportunità è riservata ai figli di dipendenti pubblici e permette di investire nella crescita personale e professionale. Scopri come richiedere il contributo e dare un impulso alle competenze linguistiche dei tuoi figli, aprendo le porte a un futuro ricco di possibilità.

Anche per l’anno scolastico 2025, l’INPS rinnova il suo sostegno allo studio delle lingue straniere con il bando “Corso di lingue in Italia anno 2025”. L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo economico fino a 800 euro destinato ai figli di dipendenti pubblici, da utilizzare per frequentare un corso di lingua che rilasci una certificazione riconosciuta . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

