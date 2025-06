Bonus giovani fino a 650 euro al mese per due anni | i requisiti ora sono cambiati

Sei un giovane under 35 in cerca di nuove opportunità? Dal 1° luglio 2025, il bonus giovani fino a 650 euro al mese si rinnova con un'importante novità: l'esonero contributivo sarà riconosciuto solo se l’assunzione o la trasformazione del contratto a tempo indeterminato comporta un incremento occupazionale netto nell’azienda. A chiarirlo è...

Dal 1° luglio 2025 si potrà avere l'esonero contributivo previsto dal bonus giovani, se l'assunzione o la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dell'under 35 comporta "un incremento occupazionale netto nell'azienda".

Bonus giovani under 35, scopri come ottenerlo: requisiti, istruzioni e scadenze - Scopri come ottenere il Bonus giovani under 35, un'iniziativa pensata per promuovere l'occupazione stabile tra i giovani.

