Bonus casa risale al 50% se si sposta la residenza

Scopri le ultime novità del Bonus Casa con la legge di Bilancio 2025, che offre incentivi più vantaggiosi per ristrutturare e acquistare la tua prima casa. Ora, il bonus risale al 50% anche se sposti la residenza, e questa possibilità si estende alle pertinenze e agli immobili adibiti a abitazione principale dopo i lavori. La circolare dell’Agenzia delle Entrate fa chiarezza su come massimizzare i benefici fiscali: ecco tutto quello che devi sapere.

Bonus edilizi, detrazioni più alte per la prima casa e incentivi “green”: l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025. Lo sconto fiscale resta più elevato (50%) di quello ordinario (36%) per le prime case e, questa la novità, anche se l'immobile viene acquistato e poi adibito ad «abitazione principale» al termine dei lavori, e vale anche per le pertinenze. La circolare fornisce inoltre chiarimenti sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, in tema di superbonus per condomìni e onlus e sulla ripartizione della detrazione in dieci quote annuali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bonus casa, risale al 50% se si sposta la residenza

