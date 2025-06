Bonny tra Inter e Napoli | arriva l’annuncio di Marotta sull’obiettivo azzurro

Il calciomercato estivo si infiamma con un duello tra Inter e Napoli per Ange-Yoan Bonny, giovane talento che sta catturando l'attenzione di entrambe le grandi del calcio italiano. Mentre i rumors si intensificano, arriva l’annuncio di Marotta che potrebbe cambiare le sorti della trattativa. Con meno di dieci giorni al via ufficiale, il futuro del talentuoso attaccante azzurro si fa sempre più incerto, alimentando aspettative e speranze di tifosi e addetti ai lavori.

Ange-Yoan Bonny è uno dei nomi che interessano al Napoli per il proprio attacco, ma su di lui è forte l’interesse dell’Inter: spunta l’annuncio di Beppe Marotta. Mancano poco meno di dieci giorni al 1° luglio, ma in casa Napoli il calciomercato è un terreno già fertile di novità e rumors da tempo. Il club azzurro ha l’intenzione di rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte, seguendo quelle che sono le indicazioni da parte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana e cercando di cogliere tutte le opportunità che il mercato più offrire da qui fino all’ultimo giorno della sessione in questione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Bonny tra Inter e Napoli: arriva l’annuncio di Marotta sull’obiettivo azzurro

In questa notizia si parla di: napoli - bonny - inter - annuncio

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

#Bonny-#Inter, settimana prossima in agenda appuntamento clou. Ma attenzione al #Napoli Vai su X

? Ange-Yoan Bonny è praticamente un nuovo giocatore dell’Inter, manca solo l’ufficialità , era un profilo seguito anche dal Napoli. Operazione da 25 milioni di euro. - Alfredo Pedullà Vai su Facebook

L'Inter soffia Bonny al Napoli ed esaurisce il budget per il mercato. Esposito è già un caso; Calciomercato Napoli, duello con l'Inter per Bonny: Conte vuole l'erede di Lukaku; Calciomercato Napoli, Sportitalia - L'Inter fa sul serio per Bonny: l'arrivo di Chivu può facilitare la fumata bianca.

L'Inter soffia Bonny al Napoli ed esaurisce il budget per il mercato. Esposito è già un caso - Le prossime mosse sul mercato per il club nerazzurro dipenderanno da eventuali cessioni, scambi o prestiti. Da msn.com

Inter, Bonny in nerazzurro: c’è l’annuncio! - Dopo Petar Sucic e Luis Henrique, l’Inter è pronta ad arricchire il proprio roster con l’acqui ... informazione.it scrive