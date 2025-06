Bonny raggiunge l’Inter al Mondiale per Club? Cosa dice il regolamento sull’attaccante

Il futuro di Bonny si fa sempre più incerto: con l’Inter che spinge per averlo al Mondiale per Club, i regolamenti del torneo entrano in gioco. Quali sono le regole sull’attaccante e il suo coinvolgimento nel prestigioso evento? Scopriamo cosa prevede il regolamento e come potrebbe evolversi questa emozionante vicenda, destinata a scrivere un capitolo importante nella storia nerazzurra.

Bonny all’Inter già al Mondiale per Club? Cosa dice nel dettaglio il regolamento del torneo mondiale. Bonny al Mondiale per Club? L’attaccante ormai promesso sposo dell ‘ Inter potrebbe raggiunger e i nerazzurri negli USA, lo scenario secondo calciomercato.com: LO SCENARIO – «L’Inter sta aumentando il pressing per poter portare Bonny al Mondiale per Club. Vista l’emergenza in attacco, con Mehdi Taremi bloccato in Iran e Thuram infortunato, i nerazzurri vogliono chiudere in fretta l’accordo per sfruttare la finestra di fine giugno per la sostituzione dei giocatori nella lista dei convocati al Mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny raggiunge l’Inter al Mondiale per Club? Cosa dice il regolamento sull’attaccante

