Bonny-Inter settimana prossima decisiva? Una sensazione!

L’Inter si prepara a una settimana cruciale per il futuro di Ange-Yoan Bonny, talentuoso attaccante francese. La trattativa con il Parma potrebbe chiudersi già nelle prossime giorni, definendo il trasferimento che permetterà al calciatore di sognare il Mondiale per Club e ai nerazzurri di rinforzare la rosa con un investimento strategico. La decisione finale è alle porte: il destino di Bonny si scriverà tra pochi giorni.

Il futuro di Ange-Yoan Bonny potrebbe decidersi a breve, con l’Inter che ha l’ambizione di chiudere l’affare con il Parma per portare il francese al Mondiale per Club. LA SITUAZIONE – Ange-Yoan Bonny è il principale obiettivo dell’Inter per rinforzare il suo attacco. I nerazzurri, che trovano in Cristian Chivu un alleato nella corsa al calciatore francese, hanno in programma un incontro con il Parma per trovare l’intesa definitiva. La cifra richiesta dai ducali, pari a 25 milioni di euro, è stata di fatto accettata dalla squadra meneghina. Il nodo che resta da risolvere è quello delle modalità su cui impostare l’affare, con l’Inter che vorrebbe arrivare a quella somma attraverso l’inserimento di bonus legati a obiettivi raggiunti dal giocatore. 🔗 Leggi su Inter-news.it