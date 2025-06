Bonny-Inter Napoli guastafeste? La mossa a sorpresa degli azzurri!

Il calciomercato si infiamma con una mossa a sorpresa che potrebbe sconvolgere gli equilibri tra Inter e Napoli. Mentre i nerazzurri preparano un blitz per Yann-Ange Bonny, il club partenopeo si inserisce improvvisamente nella corsa, complicando i piani di Marotta e soci. Le ultime ore hanno riservato sviluppi inattesi, creando un vero e proprio derby di mercato. Resta da vedere quale sarà la decisione finale...

L’Inter sta lavorando per portare Bonny in nerazzurro, ma occhio al Napoli. Nelle ultime ore si ravvisano alcuni sviluppi non banali. Ecco le novità. CONTATTO A SORPRESA – Matteo Moretto, in collegamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha aggiornato sulle ultime di calciomercato. Una notizia non banale è l’inserimento del Napoli alla corsa per Yann-Ange Bonny. L’Inter vuole accelerare, ma c’è da ravvisare il contatto a sorpresa del club azzurro, che aspira a mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri. Ecco cos’ha raccontato l’esperto di calciomercato, il quale aveva dato anche novità sul fronte Giovanni Leoni: « C’è un calciatore che interessa molto all’Inter e l’Inter ha mosso dei passi concreti per avvicinarsi ai 25 milioni di euro di base fissa che vuole il Parma per Bonny. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny-Inter, Napoli guastafeste? La mossa a sorpresa degli azzurri!

In questa notizia si parla di: bonny - inter - napoli - sorpresa

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

MatteoMoretto - Nelle ultime ore passi concreti dell’#Inter per avvicinarsi ai 25 mln per #Bonny, incontro importante la prossima settimana. Il Napoli però ha avuto un contatto a sorpresa, vuole capire se ci sono margini per inserirsi nella trattativa tra Bonny e l’I Vai su X

Calciomercato oggi: Napoli su Lucca e Sancho, l’Inter chiude per Bonny. Gilardino al Pisa, sorpresa Cuesta al Parma - TuttoAtalanta.com Vai su Facebook

Contatti a sorpresa Napoli-Bonny! La strategia del club azzurro per l’attacco; ULTIM'ORA - INSERIMENTO DEL NAPOLI PER BONNY: È L'ALTERNATIVA SE DOVESSE SALTARE NUNEZ; MERCATO - Romano: Napoli, contatto a sorpresa per Bonny, la situazione.

Il Napoli di Conte sfida l’Inter: sorpasso per Bonny e Chiesa - Antonio Conte cambia strategia sul mercato: stop a Jonathan David, il Napoli vira su Bonny e punta tutto su ... Scrive msn.com

Calciomercato, le news di mercoledì 18 giugno: Inter-Bonny verso la chiusura, Napoli al lavoro per Sancho. Fiorentina, ecco Dzeko - Ultime notizie di mercato: i nerazzurri vicino alla chiusura dell'affare per l'attaccante del Parma, i campioni d'Italia sono attivi su più fronti ... Come scrive corriere.it