Bonny Inter Marotta placa gli entusiasmi nel pre partita di Mediaset | le sue parole

L’Inter, tra un Mondiale per Club e strategie di mercato, non smette di svelare i propri piani ambiziosi. Marotta a Mediaset ha placato gli entusiasmi, sottolineando che la società lavora con cautela e determinazione per rinforzare l’attacco. Tra sogni e realtà, il nome di Bonny si fa strada come potenziale grande colpo: un segnale chiaro delle intenzioni dei nerazzurri di puntare sempre più in alto. La prossima mossa potrebbe essere quella decisiva.

Bonny Inter, i nerazzurri vogliono regalarsi un colpo in attacco e il nome scelto dovrebbe essere quello di Bonny. Le parole di Marotta a Mediaset. Nonostante sia in corso il Mondiale per Club, l’ Inter continua a lavorare anche extra campo. Dopo aver acquistato Sucic e Luis Henrique, i nerazzurri vogliono regalare a Chivu un altro colpo e il nome scelto sembra essere quello di Ange-Yoann Bonny. Da giorni vanno avanti i contatti tra i meneghini e il Parma e sembrerebbe essere vicini all’accordo finale. Malgrado le notizie confermate da più fronti, però, il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha buttato acqua sul fuoco placando gli entusiasmi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, Marotta placa gli entusiasmi nel pre partita di Mediaset: le sue parole

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

