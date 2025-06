Bond Inter in arrivo un nuovo finanziamento | ecco la super cifra!

Bond Inter, in arrivo un nuovo super finanziamento per il club di Beppe Marotta. La società nerazzurra si prepara a rimborsare il bond da oltre 400 milioni di euro, ma questa mossa è solo l’inizio di una strategia più ampia sotto la nuova gestione americana. Con obiettivi ambiziosi e investimenti mirati, l’Inter si appresta a scrivere un nuovo capitolo di crescita e successo nel calcio europeo. Rimanete aggiornati per scoprire tutti i dettagli e le evoluzioni di questa importante operazione.

Bond Inter, in arrivo un nuovo super finanziamento per il club di Beppe Marotta, vediamo la cifra e la situazione nel dettaglio. Tra le prime mosse strategiche dell' Inter sotto la nuova gestione americana, una riguarda direttamente il cuore finanziario del club. I nerazzurri si preparano a rimborsare il bond da oltre 400 milioni di euro emesso nel 2022, ma non si tratta solo di una chiusura: si guarda avanti con un nuovo finanziamento, strutturato in forma di private placement e destinato a un numero ristretto di investitori istituzionali. La cifra sarà di circa 350 milioni di euro, ma con condizioni molto più favorevoli: il tasso d'interesse, ad esempio, scenderà sensibilmente.

