Bombardieri B-2 partiti da base Usa in Missouri verso Guam

Due bombardieri B-2 decollano dalla base di Whiteman, Missouri, dirigendosi verso Guam, nel Pacifico. Questa operazione, monitorata da fonti Osint su X, evidenzia la raffinatezza della strategia militare statunitense e la potenza delle loro capacitĂ di deterrenza nucleare. La presenza di B-2, capaci di trasportare la potente Massive Ordnance Penetrator, sottolinea l'importanza di questa missione nel contesto geopolitico globale. Ma quali sono le implicazioni di questa manovra?

Secondo i dati di tracciamento di volo, due bombardieri B-2 sono decollati dalla base aerea di Whiteman, nel Missouri, diretti alla base militare statunitense sull'isola di Guam, territorio statunitense in Micronesia, nel Pacifico Occidentale. I dati sono stati rilanciati su X dai ricercatori Osint (Open Source Intelligence). I B-2 hanno la capacitĂ unica di trasportare la bomba statunitense piĂą pesante, la Massive Ordnance Penetrator, che secondo gli esperti è necessaria per distruggere l' impianto nucleare sotterraneo iraniano di Fordow. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bombardieri B-2 partiti da base Usa in Missouri verso Guam

