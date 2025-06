Bombardieri B-2 in volo verso Guam | gli USA pronti a colpire l’impianto nucleare iraniano di Fordow?

Due imponenti bombardieri B-2, decollati dalla base di Whiteman e diretti verso Guam, testimoniano la capacità di deterrenza degli Stati Uniti nel Pacifico. Con questa mossa strategica, gli USA si preparano a rispondere alla minaccia nucleare iraniana, puntando all'impianto di Fordow. La tensione aumenta: quale sarà il prossimo capitolo di questa partita geopolitica?

Secondo i dati di tracciamento di volo, due bombardieri B-2 sono decollati dalla base aerea di Whiteman, nel Missouri, diretti alla base militare statunitense sull'isola di Guam, territorio statunitense in Micronesia, nel Pacifico Occidentale. I dati sono stati rilanciati su X dai ricercatori Osint ( Open Source Intelligence ). I B-2 hanno la capacità unica di trasportare la bomba statunitense. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bombardieri B-2 in volo verso Guam: gli USA pronti a colpire l’impianto nucleare iraniano di Fordow?

