Bombardieri B-2 in volo partiti dagli Usa Possono trasportare la super bomba GBU-57

L'attenzione globale si concentra sul movimento dei bombardieri B-2 partiti dagli Stati Uniti, sospettati di trasportare la potente super bomba GBU-57. Questa arma, soprannominata "morte nera", potrebbe essere l’unica in grado di penetrare le difese del complesso nucleare iraniano di Fordow, nascosto a 90 metri sotto roccia. Ma la vera domanda è: sono davvero pronti a usarla? Le implicazioni di questa mossa sono incredibilmente delicate e di vasta portata.

Roma, 21 giugno 2025 - Si muovono i bombardieri B-2, i velivoli in grado di trasportare la super bomba Gbu-57 che si ritiene essere l’unica capace di colpire il pressochĂ© inespugnabile sito nucleare iraniano di Fordow, posto a 90 metri di profonditĂ sotto uno strato di rocce. Premessa: non si sa se gli aerei da guerra stiano effettivamente stiano trasferendo l’ordigno, sul cui utilizzo anche il presidente Donald Trump nutriva seri dubbi. Le notizie che abbiamo al momento riferiscono che un'ingente forza di stealth B-2 Spirit statunitensi è partita dalla dalla base aerea di Whiteman, in Missouri, e sembra essere attualmente diretta verso la base di Guam, nel territorio statunitense in Micronesia, nel Pacifico Occidentale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bombardieri B-2 in volo, partiti dagli Usa. Possono trasportare la super bomba GBU-57

Iran, il consigliere Khamenei: "Il direttore dell'Aiea Grossi la pagherĂ " | Decollati dal Missouri due bombardieri B-2: possono trasportare la superbomba Usa - Le tensioni in Medio Oriente si intensificano con sviluppi sorprendenti: il consigliere di Khamenei e il direttore dell'AIEA coinvolti in questioni delicate, mentre due bombardieri B-2 decollati dal Missouri sembrano pronti a un'operazione senza precedenti.

