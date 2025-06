Bomba Crosetto | Europa Onu e Nato non contano nulla

Il panorama globale sta attraversando una trasformazione senza precedenti, e le parole di Crosetto scuotono le fondamenta delle alleanze tradizionali. Con un’analisi cruda e spiazzante, si afferma che Europa, ONU e Nato non hanno più il peso di un tempo. Ma cosa significa tutto questo per l’Italia nel prossimo secolo? Scopriamolo insieme, perché il futuro ci riserva sorprese e sfide da affrontare con coraggio e visione.

Parole dirompenti: "Il mondo è cambiato, l'Italia nel 2100 avrĂ 27 milioni di abitanti in meno" L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Bomba Crosetto: “Europa, Onu e Nato non contano nulla”

In questa notizia si parla di: bomba - crosetto - europa - nato

Un’altra bomba sulla Schlein. Nel Pd c’è chi dice no alla piazza rossa e va da Crosetto “perché la difesa è importante…” - Elly Schlein, segretaria del Pd divisa tra posizioni e alleanze, si trova ancora una volta al centro di un vortice politico.

"La #Nato non ha piĂą ragione di esistere. L'#Onu conta come l'#Ue nel mondo, niente". Lo ha detto il ministro #GuidoCrosetto a margine di un convegno a Padova Vai su Facebook

Crosetto e la crisi NATO: Il Re è Nudo. Analisi sulla reale funzione dell'Alleanza Atlantica per l'Italia.; Crosetto shock: La Nato non ha più ragione di esistere; Crosetto: I tempi sono cambiati, cambi anche la Nato.

Crosetto: «Europa, Onu e Nato non contano più. Terzo mandato? Non me ne occupo» VIDEO - L'occasione ufficiale era il convegno "La ricerca di nuove sicurezze: la Difesa nazionale e la pace, fra incertezze Ue ed egemonia Usa" organizzato nella ... Si legge su ilgazzettino.it

Crosetto: «Il mondo è cambiato, Europa e Onu non contano più. La Nato non ha ragione di esistere. Terzo mandato? Non me ne occupo» - L'occasione ufficiale era il convegno "La ricerca di nuove sicurezze: la Difesa nazionale e la pace, fra incertezze Ue ed egemonia Usa" organizzato nella ... Lo riporta ilgazzettino.it