Bologna rapina in gioielleria con bottino da 11mila euro | arrestato georgiano

Una rapina spettacolare a Bologna, con un bottino di 11mila euro e l’arresto di un uomo di origine georgiana, ha catturato l’attenzione della città. Dopo il processo per rito direttissimo, le autorità hanno convalidato l’arresto e imposto il divieto di dimora. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza urbana e le misure di prevenzione. La vicenda si concluderà con ulteriori sviluppi nelle indagini.

