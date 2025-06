Bologna rapina a negoziante con sputi e botte | arrestate due donne

A Bologna, un episodio di violenza sconvolge il quartiere: due donne arrestate dopo aver rapinato un negoziante con sputi e botte. Una delle arrestate, una ventenne di origine marocchina, ha sporcato di saliva la vittima e tentato piĂą volte di aggredirla con il manico di una scopa, dimostrando un comportamento incredibilmente aggressivo e fuori controllo, che ha lasciato la comunitĂ senza parole.

Una delle due, una 20enne di origine marocchina, ha sputato addosso alla vittima e ha cercato piĂą volte di colpirlo con il manico di una scopa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bologna, rapina a negoziante con sputi e botte: arrestate due donne

In questa notizia si parla di: bologna - rapina - negoziante - sputi

Bologna, rapina in gioielleria con bottino da 11mila euro: arrestato georgiano - Una rapina spettacolare a Bologna, con un bottino di 11mila euro e l’arresto di un uomo di origine georgiana, ha catturato l’attenzione della città .

BolognaToday Vai su Facebook

Sputi e botte a un negoziante per 100 euro: la rapina al mercato Albani in Bolognina; Rapina in gioielleria: un bottino da 11mila euro prima di essere arrestato; Sputi e bastonate a un commerciante per rubargli il portafoglio: due donne in manette.

Via Albani, rapinato in negozio: "Mi hanno aggredito e preso a sputi" - "Sono qui dal 1987, la mia è una delle attività più longeve del mercato di via Albani. Secondo msn.com

Tenta la rapina in una gioielleria: arrestato un 44enne - Poi ha aggredito anche l’addetto alla sicurezza del negozio in un centro commerciale di via Larga. Segnala msn.com