Bologna-Napoli contatti Lunedì il primo incontro per Ndoye e Beukema

Il mercato estivo infiamma Bologna e Napoli, con le trattative di Ndoye e Beukema che si fanno sempre più calde. Mentre dall'Inghilterra nessuna novità concreta per Dan Ndoye, i felsinei si preparano a negoziare con i partenopei, leader incontrastati del mercato italiano grazie a una liquidità da quasi 200 milioni. La sfida tra club si intensifica: quale squadra riuscirà a convincere l'esterno svizzero? La risposta si avrà nelle prossime settimane.

Dall'Inghilterra nulla di concreto si è mosso per Dan Ndoye: e il Bologna, allora, si prepara a parlare dell'esterno offensivo con il Napoli, regina estiva del mercato, che a fronte di quasi 200 milioni di liquidità è il club più concreto d'Italia e si candida al ruolo di padrona del mercato, dopo aver vinto lo scudetto. Dopo gli incontri con l'entourage dell'esterno svizzero per raggiungere una bozza d'intesa sull'ingaggio (intorno ai 3 milioni con i bonus), il Napoli ha avuto l'ok, dallo stesso entourage, per prendere contatto direttamente con la dirigenza rossoblù. L'intenzione del club di Aurelio De Laurentiis è quella di mettere sul piatto complessivamente 70 milioni per la coppia Ndoye-Beukema.

