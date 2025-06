Bollettini lascia la Lega | | Non è più il partito che ho sposato

Leo Bollettini lascia la Lega, segnando un momento di svolta importante nel panorama politico. Imprenditore, poeta e attivista, Bollettini ha sempre sostenuto con passione le battaglie salviniane, arrivando a candidarsi alle Europee del 2019. Ora, dopo un lungo periodo di riflessione, annuncia il suo divorzio dal partito: un passo che potrebbe ridisegnare il suo futuro e gli equilibri interni alla destra italiana.

Leo Bollettini lascia la Lega. Un colpo non indifferente, quello inferto dall’imprenditore, poeta e attivista – noto è il suo impegno nel comitato per l’arretramento dell’A14 – da tempo sostenitore delle posizioni salviniane, che lo portarono anche a candidarsi alle Europee del 2019, nella lista della circoscrizione per l’Italia Centrale, assieme al leader del Carroccio. E ora, il divorzio. "Al termine di un lungo periodo di riflessione – dice – ho deciso di annunciare le mie irrevocabili dimissioni dalla Lega. Una decisione che nasce dalla convinzione di non ritrovarmi e non ritrovare più il partito al quale ho aderito e per il quale ho portato avanti progetti ed idee". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it