Bollate ladri al Centro anziani

Bollate, ladri al centro anziani. Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16, il Centro anziani di via Garibaldi 47, gestito da Auser Insieme Incontri, è stato violato senza effrazione. Nonostante l’allarme scattato immediatamente, i malviventi sono riusciti a entrare, lasciando dietro sé un clima di preoccupazione e sconcerto. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e l’attenzione dedicata ai nostri anziani. Ladri di notte al centro...

. Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 il Centro anziani di via Garibaldi 47 che è gestito da Auser Insieme Incontri, è stato visitato dai ladri. Era da poco passata la mezzanotte quando alcuni malviventi sono entrati senza effrazione nella struttura, facendo scattare l’allarme. Ladri di notte al centro . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: centro - ladri - anziani - bollate

Esplosione all’alba in pieno centro. Colpo al bancomat, ladri in fuga - Un’esplosione all’alba in pieno centro storico ha svegliato i residenti e attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Ladri tentano di rubare all'oratorio e al Centro anziani; vetrate spaccate con un tombino; Due tentati furti nella notte a Cerro Maggiore: ladri con tombino prendono di mira l'Oratorio e il Centro anziani; Ceriano Laghetto, giovanissimi ladri al Centro anziani; colpite anche altre due attività.

Gallera: “A Bollate un nuovo Centro Diurno Integrato per anziani” - Si è discusso del progetto per realizzare un Centro Diurno Integrato (Cdi) per anziani nel Comune di Bollate 26 GIU - quotidianosanita.it scrive

Ladri vandali nella sede Humanitas: "Danni al centro per anziani soli" - E’ la terza volta che questo spazio, dedicato al servizio di ascolto degli anziani e alla donazione del sangue, viene violato dai malviventi. Lo riporta msn.com