Bollate gran mobilitazione per riportare a casa Aamon

A Bollate, la comunità si è unita in una mobilitazione straordinaria per riportare a casa Aamon, il pastore cecoslovacco disperso. La storia di questa mobilitazione collettiva, culminata in un lieto fine, dimostra come l’unione possa superare ogni ostacolo e ridare speranza. La solidarietà mostrata da cittadini e volontari ha fatto sì che Aamon tornasse tra le braccia della sua famiglia, una vittoria che merita di essere condivisa e celebrata.

. Una storia a lieto fine che merita di essere raccontata quella che si è vissuta sul finire di settimana scorsa a Bollate. Venerdì mattina sui social il disperato appello di una famiglia bollatese, intorno alle 11 il loro pastore cecoslovacco si è allontanato mentre erano a fare . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

