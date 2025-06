Bolelli Vavassori domenica la finale ad Halle | orario e dove vederla

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si preparano a sfidare nuovamente il prestigioso torneo di Halle, alla ricerca della loro seconda vittoria consecutiva. Domenica, alle ore 14:00, la coppia azzurra scenderà in campo contro avversari di grande livello, determinata a scrivere un’altra pagina di storia. Dove poter seguire questa emozionante finale? Restate con noi: la passione del tennis italiano non si ferma mai!

BolelliVavassori cercheranno di vincere la loro seconda finale consecutiva qui ad Halle contro una coppia molto nota Simone Bolelli e Andrea Vavassori tenteranno di portare a casa nuovamente il torneo di Halle, come successo nel 2024. In terra tedesca il duo azzurro cerca le giuste motivazione prima di mettere nel mirino il sogno Slam di Wimbledon. Prima però focus totale sul torneo 500 in Germania. Davanti a sé, Simone Bolelli e Andrea Vavassori troveranno una coppia che hanno già affrontato a più riprese negli ultimi anni ovvero Kevin Krawietz e Tim Puetz, entrambi tedeschi e dunque padroni di casa per questa finalissima che mette in palio punti importanti anche per il ranking. 🔗 Leggi su Sportface.it

