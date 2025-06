blood message netease games annuncia il nuovo action adventure cinematografico

NetEase Games e 24 Entertainment annunciano con entusiasmo "Blood Message", un action-adventure cinematografico che promette di rivoluzionare il genere. Sviluppato con l’Unreal 5 Engine e tecnologie all’avanguardia, questo titolo singolo unisce combattimenti brutali e atmosfere coinvolgenti in una narrazione lineare. Preparati a vivere un’esperienza immersiva su PC e console, dove ogni scelta conta. La vera sfida sta per iniziare: sei pronto a scoprire cosa si cela dietro le ombre di Blood Message?

NetEase Games e 24 Entertainment?? (Lin’an) Studio hanno presentato Blood Message, un action-adventure cinematografico, single-player e con una storia lineare, attualmente in fase di sviluppo per PC e console. Basato sull’Unreal 5 Engine e arricchito con strumenti e tecnologie proprietarie dallo studio, Blood Message è il primo titolo tripla A per giocatore singolo di NetEase Games, che fonde brutali combattimenti survival con una profonda narrazione orientale. Blood Message introduce un’odissea dimenticata di lealtĂ e sopravvivenza in cui i giocatori si uniscono alla rivolta di Dunhuang, assumendo il controllo di un messaggero senza nome e del suo giovane figlio in questa immersiva avventura d’azione in terza persona. 🔗 Leggi su Game-experience.it