Blonde Redhead 100 per cento indie | La musica è un processo infinito

Blonde Redhead, band iconica 100% indie, torna a Milano con il nuovo album “The Shadow of the Quest”. In un incontro virtuale dalla California, i membri del trio italo-giapponese-naturalizzato statunitense svelano come questa fatica musicale unisca passato e futuro. Il 30 giugno al Magnolia di Segrate, si preparano a immergere il pubblico in un processo senza fine, dove ogni nota rivela un’ombra di ricerca e innovazione. Un concerto da non perdere, che promette emozioni profonde e autentiche.

Tornano in concerto a Milano solo tre giorni dopo la pubblicazione dell’album “ The shadow of the quest ” quei Blonde Redhead che, in videocall dalla California, raccontano come questa nuova fatica discografica mantenga un piede nel passato e l’altro nel futuro. L’“ombra della ricerca” in cui il trio indie italo-giapponese naturalizzato statunitense si immerge il 30 giugno sul palco del Magnolia di Segrate, altro non è che una rivisitazione "sognante e leggermente inquietante" del precedente “Sit down for dinner”, pubblicato nel 2023 dopo nove anni di silenzio rotti solo nel 2017 dall’ep “3 O’Clock”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blonde Redhead, 100 per cento indie: "La musica è un processo infinito..."

In questa notizia si parla di: blonde - redhead - indie - cento

A causa di problemi tecnici/logistici, il concerto dei Blonde Redhead, inizialmente programmato al Parco della Musica di Milano-Segrate lunedì 30 Giugno 2025, si svolgerà invece al Circolo Magnolia nella medesima data. Lo storico gruppo indie-rock compos Vai su Facebook

Blonde Redhead, 100 per cento indie: La musica è un processo infinito...; Blonde Redhead in concerto; Radio 1 Amedeo Pace dei Blonde Redhead.

Blonde Redhead, 100 per cento indie: "La musica è un processo infinito..." - Tornano in concerto a Milano solo tre giorni dopo la pubblicazione dell’album “ The shadow of the quest ” quei Blonde Redhead che, in videocall dalla California, raccontano come questa nuova fatica di ... Come scrive ilgiorno.it

Blonde Redhead in Italia a giugno - L’ottimo ‘Sit Down For Dinner’, l’album dei Blonde Redhead uscito quest’anno dopo 9 anni di attesa, verrà riportato in Italia anche in tarda primavera, per tre concerti nel nostro paese. Come scrive indie-rock.it