Blitz in una nota birreria del Vomero | lavoro nero blatte abusivismo e sequestrati 250 chili di cibo

Un’operazione senza precedenti ha portato alla scoperta di irregolarità inquietanti in una nota birreria del Vomero: lavoro nero, infestazioni di blatte e circa 250 chili di cibo sequestrato. L’intervento congiunto di Polizia Locale e ASL ha svelato un quadro allarmante di abusivismo e mancanza di sicurezza alimentare, con sanzioni per oltre 50 mila euro. La lotta contro le irregolarità nel settore alimentare si intensifica: ecco cosa è emerso.

