Blitz di Greenpeace alla Gaiola | No a nuovi scarichi fognari |VIDEO

Un gesto di coraggio e consapevolezza ambientale: Greenpeace sbarca alla Gaiola, portando un messaggio chiaro contro i nuovi scarichi fognari nel cuore del mare. Con uno striscione eloquente, gli attivisti denunciano i rischi del progetto di Bagnoli, ricordandoci che la tutela del nostro mare è una battaglia condivisa. È ora di fare sentire anche la nostra voce.

Sono venuti dal mare gli uomini e le donne di Greenpeace, sono giunti alla Gaiola e hanno attaccato uno striscione con la scritta "basta scarichi" e l'immagine di un enorme water. Il riferimento è al progetto, inserito nel piano di riqualificazione di Bagnoli, di realizzare un secondo scarico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Blitz di Greenpeace alla Gaiola: "No a nuovi scarichi fognari" |VIDEO

