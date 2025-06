Blitz al Vomero | blatte lavoratori in nero e abusi edilizi Chiuso locale noto su TikTok

Un blitz nel cuore del Vomero ha portato alla luce una serie di irregolarità che hanno scosso la comunità: un locale molto popolare sui social, noto tra i giovani, è stato sequestrato per presenza di blatte, lavoratori in nero e abusi edilizi. Un intervento deciso che evidenzia come anche i luoghi di tendenza possano nascondere gravi illegalità, sottolineando l’importanza della legalità e della trasparenza nell’ambiente urbano.

Da punto di ritrovo alla moda a epicentro di irregolarità: è quanto emerso da una maxi operazione interforze condotta nel cuore del Vomero, in via Piave, dove un locale noto sui social – in particolare su TikTok – e frequentato da tantissimi giovani è finito sotto sequestro. L'intervento, coordinato dal Comando della Polizia Locale di

